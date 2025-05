Volta Redonda abre ‘Caravana + Qualifica Rio’ voltada para promoção do empreendedorismo feminino

Volta Redonda é o primeiro município a receber a “Caravana + Qualifica Rio”, projeto pioneiro criado com o objetivo de transformar a realidade socioeconômica de mulheres no estado do Rio de Janeiro. A abertura oficial da ação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 26, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Praça Rotary, Vila Santa Cecília, onde está instalada a carreta do projeto.

A “Caravana + Qualifica Rio” oferta oportunidades de capacitação para permitir que mulheres em situação de vulnerabilidade tenham qualificação profissional, para que alcancem a independência financeira. O projeto inclui ainda capacitação técnica em áreas de alta empregabilidade, formação em empreendedorismo e gestão de negócios, além de apoio psicossocial e jurídico e aulas de defesa pessoal.

Cerca de 300 mulheres serão beneficiadas na etapa de Volta Redonda. As inscrições para os cursos, voltados para mulheres acima dos 16 anos (com prioridade para as que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica), foram feitas previamente. As opções são: Empreendedorismo; Empreendedorismo para Delivery; Maquiagem; Trança; e Inclusão Digital. Os cursos garantem certificado emitido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

As participantes contarão com lanche e, além disso, para as mães com filhos pequenos haverá espaço kids disponível, proporcionando um ambiente acolhedor e acessível para todas. A Carreta-escola ficará estacionada na Praça Rotary até o dia 6 de junho.

Abertura

Na cerimônia de abertura da “Caravana + Qualifica Rio”, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, agradeceu a honra de estrear um projeto tão importante. “A capacitação para empreender entre as mulheres é um passo largo para garantir geração de renda para muitas famílias”, disse Neto, elogiando a estrutura da Carreta-escola.

O prefeito fez questão de agradecer à deputada federal Dani Cunha, idealizadora do projeto e autora da emenda parlamentar que permitiu sua implantação; ao vereador Betinho Albertassi, que pediu à deputada para que Volta Redonda abrisse a programação da caravana, que vai beneficiar outros 23 municípios do estado; e também ao ex-deputado Edson Albertassi, hoje assessor especial da prefeitura, que está sempre ajudando o município e apresentou Volta Redonda a Dani Cunha.

A deputada federal afirmou que o empreendedorismo é um estilo de vida e que nunca é tarde para mudar de vida. “Idealizei a ‘Caravana + Qualifica Rio’ para ser ferramenta que permita uma transformação na vida dessas mulheres”, disse Dani Cunha que, antes da abertura da caravana, esteve no gabinete do prefeito Neto.

“Pude conhecer projetos como o ‘Diploma Cidadão’, que garante vaga gratuita em curso superior para Pessoas com Deficiência (PCDs), e o Centro-Dia para Pessoas Idosas com Alzheimer e Familiares, única unidade 100% pública do tipo no Brasil, e confirmar que Volta Redonda é referência para o país. Parabéns, prefeito Neto, por esse olhar atento às necessidades da população”, disse.

“Também só tenho a agradecer à deputada Dani Cunha por ter atendido meu pedido e escolhido Volta Redonda para lançar a Caravana. Tenho certeza que será um sucesso, agradecendo e desejando sucesso às mulheres que acreditaram no trabalho e se inscreveram para fazer os cursos”, disse o vereador Betinho Albertassi.

A delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Juliana Montes, afirmou que esse é um projeto que salva vidas. “A independência financeira torna as mulheres mais fortes e mais livres”, afirmou.

Reforçando a fala da delegada, Aline Félix, presidente do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ibratec), responsável pela execução do projeto, falou: “Não basta acolher a mulher em situação de violência se não oferecermos ferramentas concretas para sua independência financeira. O empreendedorismo e a qualificação profissional são caminhos efetivos para romper esse ciclo”.

A moradora do bairro São Luiz, Carla Cristina, estava na abertura da Caravana com vaga garantida para os cursos de empreendedorismo. “Já trabalho com venda de salgados e sanduiches naturais. E meu objetivo é fazer o negócio crescer de forma mais profissional”, falou, agradecendo a oportunidade de fazer uma capacitação de graça.

Também prestigiaram a abertura da “Caravana + Qualifica Rio” a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência de Barra Mansa, Luciana Alves; os vereadores de Barra Mansa, Cristina Magno e Bruno Oliveira; os secretários de Cultura e Comunicação de Volta Redonda, Anderson de Souza e Rafael Paiva, respectivamente; a subsecretária de Assistência Social do município, Larissa Garcez; além de representantes da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e da Secretaria da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda.

Fotos de Adriana Cópio – Secom/PMVR.