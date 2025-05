Jari realiza reunião com moradores de Santa Isabel para tratar de demandas junto à Light

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) realizou nesta segunda-feira, dia 26, mais uma reunião na comunidade de São Bento, em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença (RJ). O objetivo é dar continuidade às tratativas com moradores e representantes da empresa Light sobre os recorrentes problemas no fornecimento de energia elétrica na região. O encontro faz parte de uma série de reuniões iniciadas pelo parlamentar desde dezembro de 2023.

Segundo o deputado, o intuito é intermediar o diálogo entre a população local e a concessionária responsável pelo serviço. A iniciativa surgiu diante de constantes quedas de energia, falta de manutenção preventiva e demora no atendimento às ocorrências, que têm prejudica as famílias e produtores rurais da região.

“Esse é um encontro que temos periodicamente visando a melhoria na qualidade do fornecimento de energia na região. Durante a reunião, os moradores têm a oportunidade de apresentar diretamente aos funcionários da Light suas demandas e sugestões. Nosso papel é fazer essa ponte entre o cidadão e a concessionária, cobrando soluções reais” – comentou o deputado.

Jari Oliveira reforçou que seguirá monitorando o abastecimento de energia na localidade e voltará à comunidade nas próximas semanas para acompanhar de perto a implementação das ações prometidas para melhora no serviço.

Indicação

O deputado Jari também apresentou uma Indicação ao Departamento de Estrada e Rodagens do Estado do Rio solicitando a recuperação da RJ-153 no trecho que liga a comunidade São Bento a Santa Isabel do Rio Preto, no município de Valença, devido a queda de parte da pista e necessidade de manutenção em vários pontos.