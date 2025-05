Após denúncia, idoso é detido por ato obsceno próximo à Beira-Rio

Policiais do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), detiveram na manhã desta terça-feira (dia 27) um homem de 64 anos, por suspeita de praticar ato obsceno, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, altura do bairro Vila Mury. Ele foi detido após uma denúncia ser feita por moradores no grupo de WhatsApp da Semop.

A denúncia dava conta de que um homem estaria se masturbando em meio à vegetação, mas de uma forma em que pessoas que passavam pelo local podiam observar. Ainda conforme apontava a denúncia, o ato obsceno estaria acontecendo há alguns dias, mas somente nesta terça-feira o suspeito foi flagrado.

Diante das características do suspeito, os agentes conseguiram abordá-lo e encaminharam à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi ouvido, assinou um termo circunstanciado pela prática de ato obsceno e liberado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a atuação dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública e destacou a importância da colaboração da população no sucesso da segurança pública de Volta Redonda.

“Esse caso é mais um exemplo que demonstra a essência da segurança de proximidade que implantamos em Volta Redonda. Também evidencia a credibilidade do serviço diante da população, que hoje confia nas forças de segurança e se sente à vontade para denunciar. Parabenizar também aos nossos agentes pela rápida resposta. É como eu digo: ‘Só existe sucesso na segurança pública com a participação da sociedade’”, afirmou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.