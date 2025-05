Câmeras de segurança de Barra Mansa auxiliam na recuperação de carro furtado

As câmeras de monitoramento de Barra Mansa ajudaram a localizar um carro furtado e viabilizar a entrega ao proprietário. “Estou me sentindo muito aliviado”, disse Diego Osório Valente, de 20 anos, que recebeu de volta seu Fiat Uno azul, nesta terça-feira (dia 27). O automóvel recuperado estava no Parque da Cidade, base da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal. A cidade possui 104 equipamentos de monitoramento, incluindo dispositivos com reconhecimento facial e leitura de placas.

O crime aconteceu na última sexta-feira (23), na Rua Professor Pedro Vaz, no Centro. Câmeras de segurança flagraram a ação do bandido, um homem com cerca de 35 anos, que parou próximo à porta do carro, abriu e depois saiu dirigindo.

Com o registro de furto realizado na 90ª Delegacia de Polícia, os guardas municipais conseguiram localizar no armazenamento da Central de Monitoramento, as imagens da ação do ladrão e onde ele teria abandonado o carro – na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao bairro Getúlio Vargas. Foi então que os agentes recuperaram o automóvel, levaram ele para o Parque da Cidade e comunicaram a Polícia Civil. O dono do carro foi avisado e conseguiu reavê-lo.

O Relações Públicas da Guarda Municipal, Elizeu Garcia, ressaltou que a cidade está monitorada e que o responsável pelo furto já foi identificado. “É uma orientação do prefeito Luiz Furlani e do nosso secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, a prioridade e investimentos em segurança pública. A recuperação que realizamos e a entrega do veículo ao proprietário são provas de que Barra Mansa está sendo monitorada e que práticas como essa não ficarão impunes”, concluiu Garcia.

Foto: Paulo Dimas