Furlani acompanha resultado de intervenções no Centro do Idoso

Na manhã desta terça-feira, dia 27, o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, realizou uma visita ao ambulatório de fisioterapia do Centro do Idoso, no bairro Ano Bom, para acompanhar de perto as melhorias realizadas na unidade. O espaço passou por uma revitalização completa, recebendo nova pintura, instalação de ar-condicionado, além de nova identidade visual, entre outras intervenções que garantem mais conforto e acolhimento para os pacientes.

Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, e de vereadores do município, Furlani destacou que as mudanças representam mais do que uma simples revitalização. “O que fizemos aqui foi, de fato, uma reforma. Essa é uma entrega importante porque traz dignidade, respeito e qualidade no atendimento para a população da melhor idade. São pessoas que ajudaram a construir a história de Barra Mansa, e é nosso dever cuidar bem delas,” afirmou o prefeito.

Para Furlani, o investimento é reflexo de um trabalho coletivo. “Nada disso seria possível sem a parceria com a Câmara Municipal. Quando há união, o resultado aparece e temos visto isso em diversas áreas, tanto aqui no Centro do Idoso, quanto em asfaltamento de ruas, nas reformas das escolas. É muito trabalho sendo feito em conjunto e muitos investimentos chegando para melhorar a vida da nossa população”, acrescentou.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, também ressaltou o impacto das melhorias. “A fisioterapia é essencial para a qualidade de vida dos nossos idosos. Garantir um ambiente confortável, climatizado e com estrutura adequada faz toda a diferença no processo de reabilitação e bem-estar dos pacientes,” pontuou.

Os novos investimentos já são percebidos por quem utiliza os serviços. A paciente Vanda Barbosa Cordeiro, moradora do Centro, elogiou a transformação do local. “Está tudo muito bonito e mais acolhedor. A mudança de endereço foi ótima e agora temos um ambiente mais confortável, com atendimento excelente. Toda a equipe está de parabéns. Estou muito satisfeita,” contou.

Fotos: Paulo Dimas