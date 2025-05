Maio Amarelo: PRF flagra caminhoneiro sem CNH conduzindo veículo em péssimo estado na Dutra

Em plena campanha do Maio Amarelo, que visa alertar sobre a segurança no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma situação de extremo risco na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Porto Real. Por volta das 17h30 desta terça-feira (dia 27), uma equipe da 7ª Delegacia da PRF abordou um caminhão em péssimas condições de conservação, conduzido por um motorista não habilitado, no trecho conhecido como “Retão”.

Segundo os agentes, o caminhão, com placas de Rio Claro, apresentava comportamento anormal na via, invadindo por diversas vezes o acostamento e colocando em risco os demais motoristas. Além da condução irregular, os policiais identificaram diversos problemas de segurança no veículo, como o para-choque traseiro pendurado, pneus lisos, iluminação inoperante, freios comprometidos, ausência de itens obrigatórios como triângulo e macaco, e o estepe vazio.

Durante a abordagem, próximo à saída para Bulhões, o condutor alegou que a dificuldade em manter o veículo em linha reta era causada por uma folga excessiva na direção. No entanto, os agentes constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o caminhão estava com o licenciamento vencido.

Diante das irregularidades e do risco evidente à segurança viária, o veículo foi removido para o pátio da PRF e foram aplicadas multas que somam R$ 2.965,37.

Foto: Divulgação/PRF