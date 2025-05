Voltaço se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o América-MG

O elenco do Voltaço se reapresentou nesta terça-feira (dia 27), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, e iniciou os treinos preparatórios para a partida contra o América-MG, no domingo (dia 1), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As atividades desta terça-feira aconteceram em tempo integral. Pela manhã, todos os jogadores realizaram exercícios na academia.

Já no período da tarde, os atletas foram divididos em dois grupos. Os que atuaram por 60 minutos ou mais na partida contra o Remo participaram de uma atividade em campo reduzido.

Os demais jogadores — aqueles que estiveram em campo por menos tempo, que não atuaram ou que não foram relacionados para a partida contra o time paraense — também foram a campo e participaram de treinamentos por mais tempo.

Equipe treinará no CT Oscar Cardoso na quarta-feira

Na quarta-feira (28), pela manhã, os jogadores participarão de atividades comandadas pela comissão técnica no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda.