Rotary Club lança projeto contra queimadas em Barra Mansa

Com o compromisso de fortalecer a consciência ambiental e combater a prática das queimadas, o Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, em parceria com a Prefeitura Municipal por meio das Secretarias de Educação e Meio Ambiente, lançou o projeto “Queimadas Não! Proteção à Vida Sim!”. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre os impactos devastadores das queimadas, que comprometem a qualidade do ar, a biodiversidade e contribuem para as mudanças climáticas.

A preocupação com o aumento das queimadas no município levou o Rotary Club a desenvolver um projeto de educação ambiental focado nas escolas, envolvendo alunos, professores e a comunidade local. A proposta é ambiciosa: ao longo de cinco anos, a iniciativa pretende transformar Barra Mansa em um modelo de cidade que conseguiu reduzir significativamente as queimadas, tornando-se referência na região e, possivelmente, em todo o país.

Educação e incentivo: o caminho para a mudança

A implantação do projeto prevê o uso de materiais didáticos específicos para conscientizar os estudantes da rede municipal sobre os danos causados pelas queimadas. Além disso, ao final de cada ano letivo, será promovido um grande concurso com premiação em dinheiro para alunos e professores, visando ampliar o engajamento das famílias e disseminar as ideias de proteção ambiental por toda a comunidade.

Diretores de escolas também serão reconhecidos pelo esforço na implementação do projeto, reforçando a importância do comprometimento coletivo com a causa. A iniciativa conta com o apoio de empresas locais, como Transporte Generoso, Adailton Joias, Colégio Bom Pastor e LPS Usinagem, que contribuem com recursos financeiros e logísticos para viabilizar as premiações e outras ações do projeto.

Chamado à ação

O presidente do Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, Marcos Vinicios Salazar, destaca a importância da participação ativa da população na divulgação das ações de conscientização. “Queremos que Barra Mansa se torne exemplo de respeito ao meio ambiente. A conscientização desde cedo é fundamental para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações”, afirma.

O projeto “Queimadas Não! Proteção à Vida Sim!”reforça a necessidade urgente de práticas mais responsáveis em relação ao meio ambiente e coloca a educação como peça-chave para a transformação da realidade local. Com o apoio da comunidade, a iniciativa tem tudo para gerar um impacto positivo duradouro, trazendo benefícios tanto para a cidade quanto para o país.