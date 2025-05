Prefeito Tande Vieira participa do Rio Summit em São Paulo e destaca avanços do município no cenário estadual

O prefeito de Resende, Tande Vieira, participou na segunda-feira (dia 27) do Rio Summit, seminário promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, realizado na cidade de São Paulo. O evento reuniu autoridades, empresários e especialistas para debater os caminhos do desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro.

Durante o encontro, foram discutidas as perspectivas de crescimento do estado, que vive um novo ciclo de desenvolvimento pautado no equilíbrio fiscal, na inovação e em políticas públicas eficazes.

“Fiquei muito feliz em ver como o nosso estado tem avançado, assim como Resende, que está inserida nesse novo ciclo de crescimento. Muitos empresários demonstraram interesse por nossa cidade, o que comprova que estamos no caminho certo. Seguimos firmes, trabalhando para atrair investimentos, fortalecer nossa economia e oferecer sempre o melhor para a nossa população”, destacou Tande.

O prefeito também agradeceu e parabenizou os governadores Cláudio Castro e João Doria, além de todos os participantes do evento, enfatizando a importância do diálogo entre setor público e privado para impulsionar o desenvolvimento regional.

Foto: Divulgação