Dutra: Reciclagem do pavimento em Barra Mansa será realizada no próximo fim de semana

A CCR RioSP inicia na sexta-feira (dia 30) o cronograma de restauração do pavimento na Via Dutra, no trecho de Barra Mansa. A atividade será realizada entre o km 284 e 285, na pista sul (sentido São Paulo), a partir das 22h e seguirá até segunda-feira (dia 2), às 18h. Durante todo o período de execução do serviço o tráfego será feito somente pela faixa 1 (da esquerda) e a faixa 2 (da direita) ficará interditada.

No momento de execução dos serviços, será realizado o corte profundo do pavimento, a limpeza da caixa fresada, aplicação e compactação do material reciclado, regularização da última camada de aplicação, pintura de sinalização horizontal e implantação de tachas refletivas. Esse trecho foi escolhido por apresentar um grau maior de desgaste do pavimento atual. Essa mesma atividade poderá ser aplicada em outras regiões da Via Dutra, uma vez que a concessionária realiza o monitoramento de todo o pavimento da rodovia.

Durante o período da atividade o local estará devidamente sinalizado a partir do km 283 e equipes estarão no local para orientar o tráfego. A concessionária reforça que o motorista deve respeitar a sinalização implantada e, principalmente, o limite de velocidade que nesse trecho será de 60km.

Foto: Divulgação/CCR RioSP