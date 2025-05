Volta Redonda: comércio do Santo Agostinho sedia segunda edição da ‘Rua de Compras’ 2025

O comércio do bairro Santo Agostinho vai sediar a segunda edição da “Rua de Compras” de 2025. O evento será realizado no domingo (1/6), das 9h às 16h, na Rua Jaime Martins, que ficará parcialmente interditada para o trânsito. O público terá a oportunidade de antecipar as compras para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, além de aproveitar todas as atrações tradicionais da “Rua de Compras”.

Além das promoções do comércio local, o evento contará com food trucks, brinquedos gratuitos, feira de artesanato, exposições de motos – com participação dos Falcões de Aço Moto Clube – e carros antigos, o grupo Bike Anjo vai ensinar a andar de bicicleta, um grupo de escoteiros vai marcar presença, além de programação cultural. A “Rua de Compras” é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e a CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

O assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, destacou que a iniciativa fomenta o comércio local, transformando a principal rua do centro comercial em um shopping a céu aberto, voltado para compras e lazer. “Desejo que os comerciantes tenham ótimas oportunidades de vendas e que a população aproveite esta grande estrutura”, afirmou.

“A ‘Rua de Compras’ já é um evento tradicional em Volta Redonda. É fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, traz lucros para os comerciantes, oportuniza à prefeitura mostrar seus serviços e, com isso, a população é beneficiada”, salientou Loureiro.

Unidade da Atenção Básica à Saúde do bairro vai funcionar no domingo (1/6)

A UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do Santo Agostinho, que fica na Rua Soldado Francisco Alves Rocha, nº 20, vai funcionar durante a “Rua de Compras” do bairro, no domingo, dia 1º. A unidade vai disponibilizar doses da vacina contra gripe (Influenza).

Podem se vacinar pessoas com idade acima de seis meses, basta apresentar documento de identificação, de preferência a caderneta de vacinação. A dose é anual, portanto, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante anteriormente, o esquema vacinal é de dose única.

Outros serviços gratuitos para a população

A “Rua de Compras” também conta com a participação de outras secretarias, que disponibilizam serviços gratuitos para a população durante todo o evento, como a “Tenda da Proximidade” (Secretaria Municipal da Ordem Pública – Semop); brinquedos gratuitos (Secretaria Municipal de Assistência Social – Smas); informações sobre capacitações e serviços para jovens (Secretaria Municipal da Juventude – Sejuv); atividades físicas e de lazer (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), entre outros.

Próximas edições

De acordo com sorteio realizado em março deste ano, as próximas edições da “Rua de Compras”, após a do Santo Agostinho, acontecerão nos bairros Retiro, em julho; Água Limpa, em setembro; Avenida Amaral Peixoto, no Centro, em outubro; e Vila Santa Cecília, em novembro. A primeira edição do evento em 2025 ocorreu no bairro Aterrado, em abril.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.