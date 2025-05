Idosa é agredida durante briga de vizinhos na Vila Santa Cecília

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), atuou nesta semana em uma briga entre vizinhos que terminou com uma mulher de 67 anos agredida. O caso aconteceu na última segunda-feira (dia 26), no bairro Vila Santa Cecília, e duas supostas agressoras, de 69 e 34 anos, foram encaminhadas à Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como injúria, calúnia e vias de fato.

A briga teria ocorrido a partir de uma discussão por conta de uma obra. Houve troca de ofensas, injúrias, até chegar às vias de fato, com a idosa sendo empurrada e agredida. Diante da situação, a Patrulha de Proteção ao Idoso foi acionada e encaminhou todos os envolvidos à Deam, para esclarecimentos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, disse que a Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda tem sido fundamental na preservação dos direitos dos idosos, atuando em quatro esferas: mediação, prevenção, repressão e capacitação.

“O objetivo da Patrulha de Proteção ao Idoso é garantir o bem-estar dessas pessoas e combater a violência, capacitando-os de uma forma que eles possam reconhecer abusos e buscar ajuda. Existem muitos crimes que ocorrem e se tornam invisíveis. Por isso, atuamos na mediação, quando os agentes atuam em situações de conflitos que envolvem idosos, sempre buscando uma solução harmônica; na prevenção, com ações educativas e de conscientização sobre os direitos dos maiores de 60 anos; na repressão, quando atuam responsabilizando alguma prática delituosa; e na capacitação, levando informações sobre os direitos dos idosos, tornando essas pessoas capazes de reconhecer situações de violação de seus direitos”, disse Coronel Henrique.

Como procurar ajuda?

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai – Núcleo de Atendimento ao Idoso, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

Foto: Thiago Santos/Semop