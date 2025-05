Polícia apreende drogas em condomínio do Minha Casa Minha Vida em Barra Mansa

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 200 porções de entorpecentes na noite da terça-feira (dia 27), no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 23h, no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, local já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas.

De acordo com informações do 28º Batalhão da PM, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam patrulhamento de rotina seguindo diretrizes do comando para coibir atividades criminosas. Durante a ronda, a guarnição avistou três indivíduos em atitude suspeita no estacionamento do condomínio. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram e não foram identificados.

Durante buscas no local onde o trio estava, os agentes encontraram uma bolsa contendo 200 pedras de crack, 50 pinos verdes, 30 pinos com tiras verdes e 52 pinos com tiras vermelhas, totalizando 132 pinos de cocaína.

O material apreendido foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação