Procurador da República Júlio Araujo recebe Medalha Tiradentes em evento prestigiado por lideranças sindicais

O Procurador da República Dr. Júlio José Araujo Júnior foi homenageado na terça-feira (dia 27) com a Medalha Tiradentes, a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia foi realizada no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, e reuniu lideranças sindicais e representantes de movimentos sociais do Sul Fluminense.

A honraria foi entregue pela deputada estadual Marina do MST (PT), que destacou a trajetória do procurador marcada pelo compromisso com a justiça social, o diálogo com movimentos populares e a defesa dos direitos humanos. Segundo a parlamentar, o reconhecimento simboliza a valorização daqueles que se dedicam à promoção da dignidade e dos direitos fundamentais da população.

Entre os presentes, estavam Leandro Vaz, diretor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, e José Marcos, diretor de comunicação da entidade. Ambos ressaltaram a importância do trabalho desenvolvido por Júlio Araujo na região. “A trajetória do Dr. Júlio Araujo é marcada pelo compromisso com a justiça social e a defesa dos mais vulneráveis. Sua atuação inspira todos nós que lutamos por direitos e dignidade para os trabalhadores”, afirmou Leandro Vaz.

José Marcos também destacou o impacto da atuação do procurador: “É uma honra estar presente neste momento e reconhecer a relevância da atuação do Dr. Júlio Araujo. Sua dedicação aos direitos humanos fortalece as lutas sociais e sindicais”.

A presença expressiva de representantes de movimentos sociais do Sul Fluminense reforçou a importância da homenagem. Para muitos, o reconhecimento da Alerj é um reflexo do papel fundamental exercido por Júlio Araujo na articulação entre o Ministério Público e a sociedade civil, especialmente em pautas voltadas à proteção de comunidades vulneráveis.

A Medalha Tiradentes é concedida a personalidades que prestam relevantes serviços à população fluminense e reafirma, neste caso, a relevância da atuação do procurador na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Foto: Divulgação