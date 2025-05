Operação Caminhos Seguros: Polícia Civil prende em Angra homem que armazenava imagens de sexo explícito com crianças

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, prendeu em flagrante, na quarta-feira (dia 28), um homem que armazenava em dispositivos eletrônicos cenas de sexo explícito com crianças. Ao tomar conhecimento, por meio da Ronda Virtual, de que em sua circunscrição havia dispositivos eletrônicos com material de pornografia infantil, um Inquérito foi instaurado para apurar o crime e identificar o autor.

A autoridade policial representou pela busca e apreensão dos aparelhos, bem como pelo acesso ao conteúdo dos equipamentos. Na residência do homem, localizada na Vila do Abraão, Ilha Grande, foram apreendidos dois notebooks e três telefones celulares. Todos os dispositivos eletrônicos continham material pornográfico envolvendo crianças entre 5 e 10 anos, como vídeos com cenas de sexo e fotografias de nudez infantil.

Diante das provas, o homem foi preso em flagrante por armazenamento em dispositivos eletrônicos de cenas de sexo explícito de crianças, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ação foi realizada no escopo da “Operação Caminhos Seguros”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Sesp), voltada à proteção de crianças e adolescentes e ao combate à exploração sexual infanto-juvenil.