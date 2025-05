Voltaço treina no CT João Havelange focado na partida contra o América-MG

O Volta Redonda realizou nesta quinta-feira (dia 29), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, atividades que fazem parte da preparação do time para a partida contra o América-MG, no domingo (dia 1), às 20h30, no Raulino de Oliveira, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante o treinamento que aconteceu em turno único o elenco participou de atividades técnicas e táticas sob o comando dos integrantes da comissão técnica e do técnico Rogério Correa.

O comandante do Esquadrão de Aço fez uma breve analise sobre as primeiras nove rodadas da Série B e elogiou a evolução da equipe na competição.

“Avalio de forma positiva. Nós saímos da zona de rebaixamento na última rodada e é visível o crescimento da equipe. Chegamos a uma divisão onde não tínhamos um conhecimento e conforme os jogos foram passando conseguimos entender melhor a competição. Estamos tendo uma evolução gradativa, jogo a jogo, já são quatro jogos de invencibilidade e tudo isto é importante. Agora é hora de conseguirmos a nossa segunda vitória, jogando em casa e nos consolidarmos na tabela, nos distanciando ainda mais da zona de rebaixamento”, afirmou o técnico.

Titular na partida contra o Remo, fora de casa, o lateral direito Jhonny falou sobre o seu momento na equipe e a disputa pela vaga no time na sua posição.

“Estou tendo uma evolução constante, este é o meu segundo ano disputando a Série B, ainda tenho muito a aprender, o Rogério tem me dado oportunidades. Entendo que todos os três laterais direitos do time estão prontos para jogar, cabe ao Rogério decidir quem atuará. Penso que é importante continuarmos focados para seguir evoluindo”, disse o lateral.

Elogios ao adversário e confiança na equipe

Rogério Corrêa elogiou a equipe do América-MG, destacou a evolução do time do Volta Redonda e falou que espera um bom jogo no domingo no Raulino.

“O América é um time muito qualificado, bem consistente, que vai dar trabalho as outras equipes na competição. Tem bons jogadores, mas nós também temos atletas que estão muito bem, a nossa parte tática está evoluindo e será um grande duelo no domingo”, destacou o comandante.

Apoio da torcida será fundamental

Jhonny convocou os torcedores do Voltaço a comparecerem no estádio no domingo para apoiar o time. “Convoco a nossa torcida para ir ao Raulino, apoiar a nossa equipe para que possamos fazer um belo jogo e sair com a vitória que é o mais importante”, convocou o lateral do Esquadrão de Aço.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.ticketvrx.com.br/voltacofc e nos seguintes pontos de venda físicos: Loterias Meia-Meia (Aterrado), Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila) e Barbearia VIP (Shopping Park Sul).

Vendas de ingressos no estádio

No dia do jogo os torcedores poderão comprar seus ingressos nas bilheterias do estádio, das 17h30 até o intervalo da partida. Setor Azul: Torcida do Volta Redonda e Setor Laranja: Torcida do América-MG

Valores

Torcedores que estiverem vestidos com qualquer camisa do Voltaço ou com roupas nas cores amarela ou preta terá direito à meia-entrada nos ingressos.

Arquibancada: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)

Cadeiras: R$ 30 (meia) / R$ 60 (inteira)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas diretamente nas roletas do estádio, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (América-MG), no dia da partida, a partir das 18h30.

Foto: Maria Eduarda Barbosa – VRFC