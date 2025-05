PF, INEA e SUPCCA prendem dois homens por extração ilegal de areia, em Valença

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais (SUPCCA), prendeu em flagrante, na quarta-feira (dia 28), dois homens que estavam operando uma extração de areia em desconformidade com a legislação. A ação ocorreu no município de Valença.

Após o recebimento de informações acerca da extração ilegal, a Polícia Federal, o INEA e a SUPPCA se mobilizaram para montar uma operação de repressão com o objetivo de apurar os fatos, o que resultou na comprovação das atividades irregulares e na prisão dos dois envolvidos.

Após a lavratura dos autos de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles responderão pelos crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União sem autorização legal e extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.

Foto: Divulgação/PF