Polícia Civil prende quatro em operação contra o tráfico de drogas e homicídios em Volta Redonda

Uma operação policial deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (dia 29) pela 93ª DP (Volta Redonda), com apoio de outras delegacias do Sul Fluminense, resultou na prisão de quatro suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios na região. A ação teve início por volta das 6h e cumpriu parte dos 11 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra oito investigados.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos fazem parte de uma organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho, que atua principalmente nos bairros Sessenta e Siderlândia. As investigações apontam que o grupo é responsável por promover intenso comércio de entorpecentes e por diversos homicídios relacionados à disputa territorial com traficantes rivais.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, munições de calibre 9mm, uma motocicleta clonada usada pela quadrilha, balança de precisão e cadernos com anotações do tráfico.

Além das quatro prisões preventivas já cumpridas, um dos suspeitos foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

