Prefeito Tande Vieira acompanha limpeza da Lagoa da Morada da Barra com secretário estadual Bernardo Rossi

O prefeito de Resende, Tande Vieira, recebeu na quarta-feira (dia 29) o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, para acompanhar de perto as ações do Programa Limpa Rio na Lagoa da Morada da Barra. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e tem como objetivo a recuperação de áreas degradadas por meio da remoção de vegetação excessiva e sedimentos.

O espaço, que há anos estava tomado por vegetação, já começa a ganhar vida novamente. A ação marca mais um passo importante no processo de revitalização de corpos hídricos no município. “Agradecemos ao Diogo, ao governador Cláudio Castro por essa e tantas outras entregas importantes em nossa cidade, como o desassoreamento da foz do Rio Sesmarias, que desemboca no Paraíba do Sul, e a limpeza do Lago do Mirante das Agulhas. Agora, é a vez da Lagoa da Morada da Barra receber essa grande intervenção”, destacou o prefeito Tande Vieira.

Segundo ele, a primeira fase da obra já está em fase de conclusão, e a prefeitura trabalha para que a área seja transformada em um grande parque urbano, devolvendo à população um importante espaço de lazer e convivência. “Também estamos empenhados em melhorar a qualidade da água da lagoa. Nossos engenheiros já estudam soluções técnicas para isso, e vamos em busca dos recursos necessários para viabilizar essa nova etapa. Resende segue avançando, com planejamento, parcerias e muito trabalho”, completou Tande Vieira.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Resende com o meio ambiente, a sustentabilidade e a valorização dos espaços públicos.

Foto: Divulgação