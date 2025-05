CCR RioSP entrega primeiro viaduto da nova Serra das Araras nesta sexta-feira; estrutura marca avanço de obra estratégica para o país

A CCR RioSP, uma empresa Motiva, irá entregar nesta sexta-feira (dia 30), o primeiro viaduto da pista de descida (sentido Rio de Janeiro) da nova Serra das Araras, no km 225. A estrutura, que foi erguida em cerca de cinco meses, tem extensão de 50,8m e foi construído por cerca de 75 colaboradores. Foram utilizadas 5 vigas pré-montadas de 41,8 metros, pesando 120 toneladas cada, 750m³ de concreto e 110 toneladas de aço, além disso, foram executadas 24 estacas raízes em sua fundação. A liberação está prevista para às 6h.

Inicialmente, a operação do novo trecho será liberada para atender o tráfego da pista de subida (sentido São Paulo) e permitirá que as obras avancem na pista de mesmo sentido. Esta operação deve permanecer por cerca de doze meses. O desvio terá 650m de extensão e utilizará apenas duas faixas da nova pista, a partir do km 225, para manter a característica operacional existente. Essa alteração será realizada para intervir na pista operacional atual, incluindo a construção de parte de um novo viaduto e alargamento de outro existente.

“A entrega desse primeiro viaduto representa um marco importante no avanço de uma das obras mais importantes do país. Essa etapa reforça o nosso compromisso com a mobilidade e com a melhoria nos caminhos dos nossos clientes. Seguimos trabalhando em uma gama de serviços para entregar a Nova Serra das Araras com qualidade e trazer diferentes benefícios para a região”, destaca Virgilius Morais, gerente responsável pelas obras da Nova Serra das Araras.

Avanço das obras

A execução física da obra está em 31% e contempla a construção dos novos viadutos, contenções, terraplenagem e drenagens. Entre os marcos já realizados pela concessionária está a fabricação de 91 das 550 vigas previstas no canteiro de obras alocado em Paracambi (RJ) e a execução de 725 fundações em estacas raízes das 2.200 programadas durante todo o período de obra. Além disso, a CCR RioSP já está atuando em 26 das 34 frentes de trabalho que serão conduzidas.

Mais de 2.000 colaboradores fazem parte da execução do projeto, atuando dia e noite nas frentes de obras. A maior parte dos colaboradores são dos municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ), regiões próximas à Serra das Araras. Além disso, mais de 410 equipamentos estão mobilizados para atender a demanda.

A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.