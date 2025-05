Prefeitura de Volta Redonda apreende animais mantidos em condições irregulares no bairro Aterrado

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda, juntamente com a Patrulha de Proteção Animal e Ambiental – serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), desenvolvido por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) –, apreendeu aves e peixes mantidos em condições irregulares em agropecuária no bairro Aterrado. A ação de fiscalização foi motivada por denúncias de não cumprimento das normas municipais que regulam a exposição e o bem-estar de animais colocados à venda.

Durante a operação, que aconteceu nessa terça-feira, dia 27, foram constatadas diversas violações às normas de bem-estar animal, o que gerou a apreensão de 30 peixes Betta splendens, mantidos em copos plásticos sem condições adequadas de vida; três galos da raça Brahma, confinados em uma pequena gaiola e expostos diariamente ao sol na calçada; e sete pássaros Calopsita.

Todos os animais apreendidos passaram por avaliação veterinária. Uma Calopsita morreu devido às condições precárias em cativeiro e alguns dos pássaros estavam com asas quebradas e sinais de doença. Agora, eles serão encaminhados a fiéis depositários e a locais adequados, como o Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR).

O responsável pelo estabelecimento já havia sido notificado anteriormente e não se adequou às normas municipais que regulam a exposição e o bem-estar de animais. Por isso, foi encaminhado pela equipe da prefeitura à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para que responda criminalmente pela infração.

O secretário de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, Paulinho AP, participou da ação de fiscalização e reforçou o compromisso com o cumprimento das leis. “Essas operações irão continuar. Não podemos deixar os animais em condições degradantes que prejudiquem suas vidas. O lucro não pode estar acima da vida dos animais. Por isso, é fundamental que as normas municipais sejam respeitadas”, disse.

A SMPDA reafirma seu compromisso com a proteção e defesa dos animais no município e reforça a importância da denúncia da população diante de situações de maus-tratos ou irregularidades. O número para denúncia de situação de maus-tratos ou abandono de animais é 156.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, enfatizou a importância da Patrulha de Proteção Animal e Ambiental, criada para atender às demandas da causa animal em Volta Redonda. Segundo ele, a patrulha tem atuado diariamente em ações motivadas por denúncias ou fiscalizações de rotina, alcançando os objetivos propostos.

“A ação demonstra a importância do serviço, criado para atender uma demanda da população e que tem conseguido atingir os objetivos, graças à toda a rede montada pelo município, que conta com a Secretaria de Proteção e Defesa Animal. Destacamos também a participação da sociedade, já que não acreditamos em sucesso na segurança pública sem a participação efetiva do cidadão de bem”, disse Coronel Henrique.

