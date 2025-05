Liberação do viaduto na Serra das Araras é adiada para sábado

A liberação do viaduto na pista de subida da Serra das Araras, prevista para esta sexta-feira (dia 30) às 6h, precisou ser adiada devido ao mau tempo registrado ontem (quinta-feira). As condições climáticas impediram a conclusão de serviços essenciais para a segurança dos motoristas, como a cura do concreto e a aplicação da sinalização horizontal.

A nova previsão de liberação é para este sábado (31), no mesmo horário. A medida é necessária para garantir que todos os itens de segurança estejam devidamente concluídos antes da liberação ao tráfego.