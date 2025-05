Voltaço declara apoio à campanha de doação de agasalhos do GAV

A chegada do inverno está se aproximando, e o Volta Redonda Futebol Clube se uniu ao Grupo de Amigos Voluntários de Volta Redonda para apoiar a “Campanha do Agasalho”, promovida pelo grupo.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar doações de agasalhos, mantas, cobertores, luvas, meias e cachecóis, que serão destinados a pessoas em situação de rua no município.

O diretor social do clube, Victor Mesquita, destacou os motivos que levaram o Voltaço a apoiar a campanha idealizada pelo GAV.

“O Volta Redonda Futebol Clube, como uma instituição esportiva respeitada e influente na comunidade, tem uma responsabilidade social importante ao participar e incentivar a Campanha do Agasalho realizada pelo GAV. Ao se envolver nessa iniciativa, o clube demonstra seu compromisso com a solidariedade e a justiça social, além de promover a conscientização sobre a importância da ajuda humanitária”, destacou Victor.

Segundo ele, o envolvimento do Esquadrão de Aço nesta campanha também tem a função de conscientizar a população sobre a importância de ajudar os mais necessitados.

“A participação do Voltaço nesta campanha é um exemplo de como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para promover a mudança social e melhorar a vida das pessoas. Ao usar sua visibilidade e influência para divulgar a campanha, o clube pode ajudar a arrecadar mais doações e atrair mais voluntários, ampliando o impacto positivo da iniciativa”, afirmou o diretor.

O técnico Rogério Corrêa frisou que todos no clube estão engajados em contribuir com a campanha.

“Nós, aqui dentro do Voltaço, sempre apoiamos iniciativas semelhantes a esta. O clube é muito ativo nestas causas, assim como os atletas, a comissão técnica e os funcionários. Sentir frio é algo muito ruim, e nós, da comissão técnica e jogadores, vamos fazer parte desta campanha para ajudar as pessoas que precisam”, enfatizou o comandante do Esquadrão de Aço.

A voluntária do GAV, Virna Freiras, disse que o apoio do Voltaço à campanha é de grande valor para incentivar a participação da população.

“Para nós, do GAV, é muito importante ter esse apoio e incentivo do Voltaço na Campanha do Agasalho, que visa destinar cobertores, blusas de frio e calças às pessoas em situação de rua. Sabendo do espaço e da influência que o clube vem conquistando cada vez mais em nossa região, acredito que conseguiremos alcançar mais pessoas dispostas a colaborar. Quanto mais forças somarmos, mais pessoas serão beneficiadas com essa campanha, disse a voluntária.

Locais de coleta

Avenida Paulo de frontin, 386, 3 andar, aterrado- (Escritório Hércules Anton)

Rua quarenta e um D, número 65 – Vila Santa Cecília

Academia Boa Forma- Rua 22, Vila Rica