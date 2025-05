Piraí: Acusado de estuprar o próprio sobrinho é preso no Complexo da Penha

Um homem de 28 anos, acusado de estuprar o próprio sobrinho, foi preso na manhã desta segunda-feira (30/05) por policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí. A prisão aconteceu no Mercado de São Sebastião, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Piraí, no Sul Fluminense.

– O crime aconteceu há quatro anos, quando o sobrinho tinha 13 anos. Na época, o abusador teria arrastado o adolescente para o banheiro e cometido o crime. A família percebeu o abuso, confrontou o acusado, que pediu desculpas alegando estar sob efeito de maconha e fugiu do local – explicou o delegado titular de Piraí, Antonio Furtado.

Com a investigação instaurada, a polícia identificou que o abuso era praticado pelo tio muito tempo antes da família denunciar. O delegado titular da 94ª DP, Antonio Furtado, destacou a gravidade do caso e o comprometimento da polícia em localizar e prender o abusador.

– A vítima, hoje um adolescente, teria sido violentada desde os seis anos de idade, configurando estupro de vulnerável continuado, crime cuja pena pode chegar a 25 anos de prisão. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça diante do risco que a liberdade do acusado representava tanto à vítima quanto à sociedade – afirmou o delegado Antonio Furtado.

A Polícia Civil em todo o país intensificou, no mês de maio, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes com a operação Caminhos Seguros. A prisão realizada hoje em Piraí também faz parte da operação nacional.

– Não adianta praticar o crime em Piraí e fugir. A 94ª DP investiga, descobre o paradeiro do criminoso e ele é capturado, esteja onde estiver. Esse homem violentou a infância de um menino durante anos. Agora vai responder por isso — concluiu o delegado Antonio Furtado.

Denúncias sobre crimes contra crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou nas delegacias locais.