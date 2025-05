Prefeito Tande Vieira comemora destaque de Resende em qualidade de vida no Estado

Resende conquistou o primeiro lugar no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Progresso Social (IPS), de acordo com um estudo recente realizado pelo Instituto Imazon em parceria com outras organizações da sociedade civil. O resultado coloca o município como referência em qualidade de vida, reafirmando o compromisso da gestão pública com políticas efetivas e voltadas para o bem-estar da população.

Diferente de índices que consideram apenas o volume de investimentos, o IPS avalia os impactos reais das políticas públicas na vida das pessoas, medindo indicadores concretos como acesso a serviços essenciais, saúde, educação, segurança e sustentabilidade. E Resende foi exemplo nesse sentido, obtendo a nota mais alta do estado.

O prefeito Tande Vieira comemorou o resultado, destacando o trabalho de continuidade da atual gestão:

— Agradeço muito ao Diogo, que deixou a cidade muito bem encaminhada, melhorando a cada ano nesses índices. Agora, vamos dar continuidade com responsabilidade, planejamento e comprometimento. Essa é mais uma conquista que reflete os esforços feitos e comprova que estamos no caminho certo. Vamos seguir trabalhando, com seriedade e compromisso, para avançar e fazer de Resende uma cidade cada vez melhor para se viver! Vamos em frente! — afirmou Tande.

O reconhecimento reforça Resende como um modelo de desenvolvimento social sustentável e comprova que, com políticas públicas eficazes e foco nas pessoas, é possível construir uma cidade mais justa e acolhedora para todos.