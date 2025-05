CSN abre 100 vagas de emprego em Volta Redonda e Porto Real; Veja lista de oportunidades

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com mais de 100 vagas abertas para diversos cargos na Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda, e no município de Porto Real (RJ). As oportunidades são para as áreas de mecânica, elétrica, solda, produção, motoristas, operação de máquinas móveis e segurança do trabalho.

Os interessados devem se inscrever até o final de junho pelo site da CSN: www.csn.com.br/oportunidades. As vagas exigem ensino médio completo, experiência na função desejada e disponibilidade para atuar em turnos.

Além do salário, os contratados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui: plano de saúde e odontológico, vale-alimentação de R$ 1.090,26, cesta básica, refeição no local, previdência privada (CBS), abono de férias de 70%, programas de bolsas de estudo, acesso ao TotalPass e Wellhub, licença maternidade e paternidade estendidas.

A empresa incentiva a inscrição de mulheres e pessoas com deficiência (PCDs). Os principais cargos disponíveis são:

✅ Motorista de veículos leves com CNH B e experiência em carros de passeio;

✅ Motorista de veículos pesados com CNH D ou E e com experiência em caminhões;

✅ Operador de equipamentos móveis com CNH D, experiência e curso de retroescavadeira, pá carregadeira e caminhão fora de estrada etc.

✅ Mecânico de automóveis com experiência com veículos a diesel (linha leve e pesada);

✅ Mecânico industrial com curso na área e experiência;

✅ Mecânico de máquinas pesadas com experiência em equipamentos como retroescavadeira e pá carregadeira;

✅ Soldador com curso e experiência;

✅ Caldeireiro com curso e experiência;

✅ Eletricista de automóveis com curso de elétrica (mínimo 280h) e com experiência em veículos a diesel;

✅ Eletricista industrial (curso de elétrica com o mínimo de 280h e experiência na área);

✅ Operador de máquina ferramenta com experiência em tornos, fresas e CNC (desejável curso técnico);

✅ Técnico de manutenção automotiva com formação técnica em manutenção mecânica ou elétrica e experiência com manutenção de empilhadeiras;

✅ Técnico de segurança do trabalho com formação técnica e experiência em ambiente industrial.

Com mais de 20 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos, a CSN é a maior empregadora formal de Volta Redonda e responde por mais de 60% da arrecadação tributária local.