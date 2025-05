Policial militar e voluntários criam grupo de apoio para pessoas com deficiência em Volta Redonda

Em meio à rotina agitada de patrulhamento e serviço à comunidade, o policial militar Cleber dos Santos encontrou uma forma ainda mais direta de transformar vidas. Coordenador do Projeto Social Mãos Solidárias, Cleber se uniu a um grupo de voluntários e, no último dia 25 de maio, fundou o Grupo de Apoio a Pessoas com Deficiências Físicas (GAPDEF).

A iniciativa nasceu da escuta sensível a uma realidade muitas vezes invisível. “Começamos a perceber que pessoas com deficiência estavam procurando o projeto, pedindo ajuda com o básico: uma cadeira de rodas, fraldas, muletas… Era impossível ficar indiferente”, relata Cleber, que alia a farda à missão de acolher.

A sede do projeto, localizada no bairro Volta Grande 3, transformou-se num ponto de referência para quem precisa – e para quem deseja ajudar. Desde a criação do GAPDEF, o grupo arrecada, por meio de doações, cadeiras de rodas, andadores, fraldas geriátricas, remédios e outros itens essenciais. Todo o material é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Já vi idosos chorando ao receber uma fralda ou um jovem com deficiência voltar a sorrir ao ganhar uma cadeira de rodas. São coisas pequenas para alguns, mas gigantes para quem precisa”, compartilha Erika Souza, uma das voluntárias do GAPDEF.

Cleber dos Santos reforça que o grupo precisa da colaboração da sociedade para continuar sua missão. “Temos mais demandas do que conseguimos atender. Toda ajuda é bem-vinda”, afirma. Quem quiser doar pode entrar em contato pelo telefone (24) 99905-1132.

Com coragem, empatia e ação, o policial militar e seus companheiros de voluntariado mostram que a verdadeira segurança também passa pelo cuidado com o outro – principalmente com os que mais precisam ser vistos.