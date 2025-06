Lula e Vinícius Guaçuí são reeleitos no Clube Laranjal com 98% dos votos

Com ampla aprovação dos associados, Luiz Gonzaga Lula e Vinícius Guaçuí foram reeleitos, neste domingo (dia 1º), presidente e vice-presidente do Clube Laranjal. A chapa recebeu 98,61% dos votos válidos. Além da recondução da dupla à gestão da instituição, também foram eleitos novos membros do Conselho Deliberativo.

A votação aconteceu durante a manhã, nas dependências do clube, e confirmou a continuidade da atual administração, que conta com o apoio da maioria dos sócios. A expressiva votação reforça o reconhecimento ao trabalho desenvolvido nos últimos anos.

Após o resultado, Lula agradeceu em suas redes sociais. “Amigos e amigas, acabei de ser reeleito para o Clube Laranjal com 98,61% dos votos. Estou muito orgulhoso e contente. É muito gratificante saber do reconhecimento dos sócios e perceber que estamos no caminho certo. Vamos continuar nos dedicando para melhorar ainda mais, sempre pensando no bem-estar dos nossos associados”, escreveu.

O presidente reeleito também fez questão de agradecer ao vice Vinícius Guaçuí, à diretoria e ao Conselho Deliberativo, além dos associados que sempre apoiaram a gestão. A expectativa é de que a nova composição administrativa continue investindo em melhorias na estrutura e nos serviços oferecidos pelo clube.

Foto: Divulgação