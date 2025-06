Gol no último minuto garante vitória do Voltaço sobre o América-MG

O Volta Redonda venceu o América Mineiro por 1 a 0 neste domingo, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira. Matheus Lucas marcou o gol do triunfo no último minuto de jogo.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se estudando bastante. O América-MG tentou impor seu ritmo, trocando passes no meio de campo, enquanto o Volta Redonda se mostrava compacto, buscando os contra-ataques.

Apesar dos esforços de ambos os lados, as defesas se sobressaíram durante quase toda a partida. Foram muitos os lances de bola parada, escanteios e faltas que levantaram a torcida, mas os gols teimavam em não sair.

O segundo tempo trouxe mais emoção. O Voltaço passou a arriscar mais, principalmente em jogadas pelos lados do campo, enquanto o América-MG apostava na posse de bola para controlar o jogo. Houve até gols anulados por impedimento, o que aumentou a tensão no estádio e gerou reclamações dos jogadores e torcedores. A cada apito do árbitro, o suspense só crescia.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado sem gols, surgiu o herói improvável. Aos 52 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, André Luiz cruzou uma bola perfeita na área. Matheus Lucas, atento, se antecipou à zaga adversária e, de cabeça, mandou para o fundo das redes. O estádio explodiu em festa.

Com a vitória, o Voltaço subiu uma posição na tabela, 15° colocado, respirando fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o tricolor de aço enfrenta o líder Goiás, em Goiânia.