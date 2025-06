Estelionatário é preso em Angra dos Reis por aplicar o “golpe do PIX” no comércio local

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam um homem em flagrante, neste domingo (dia 1), pelo crime de estelionato. O autor foi capturado no momento em que recebia mercadorias adquiridas por meio de fraude, no Centro de Angra dos Reis. A ação faz parte da “Operação Cerco Total”, voltada ao combate de crimes patrimoniais no município.

As investigações apontam que o homem aplicava golpes em comércios, na cidade de Angra dos Reis, utilizando comprovantes falsos de transferência via PIX. O preso utilizava um aplicativo que gerava falsos comprovantes de pagamento e se passava por outra pessoa para enganar comerciantes locais.

Segundo os agentes, o acusado solicitava entregas em locais públicos, como praças e cais, utilizando nomes fictícios. Após o contato com o comerciante, enviava um comprovante de PIX adulterado e recebia os produtos sem realizar o pagamento real. No momento da prisão, ele havia acabado de receber um kit churrasco e uma caixa de cerveja.

Ao ser abordado, o suspeito confessou os crimes e revelou o uso do aplicativo fraudulento. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e eventuais cúmplices envolvidos na prática criminosa.