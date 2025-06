Polícia detém oito suspeitos de tráfico em Volta Redonda; Ações ocorreram nos bairros Santo Agostinho e Coqueiros

Oito pessoas foram detidas durante operações realizadas pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT 1) da Polícia Militar em Volta Redonda, no último fim de semana. As ações ocorreram nos bairros Santo Agostinho e Coqueiros e resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

Na tarde de sexta-feira (dia 30), os agentes patrulhavam o Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, quando identificaram movimentação suspeita, característica do tráfico de drogas. Durante a abordagem, dois indivíduos tentaram fugir, mas foram capturados. Com um jovem de 23 anos, os policiais apreenderam 113 tiras de maconha, 30 pedras de crack, 121 pinos de cocaína e R$ 74 em dinheiro. Ele foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo preso. O segundo envolvido, um adolescente de 12 anos, afirmou estar no local para adquirir entorpecentes. Ele foi ouvido e liberado.

Já na madrugada de sábado (dia 31), a guarnição se deslocou até o bairro Coqueiros após receber informações sobre intensa atividade de tráfico. Segundo denúncias, diversos indivíduos trajando roupas escuras estariam comercializando drogas na região. No local, seis suspeitos — com idades entre 20 e 39 anos — foram detidos. Com eles, os policiais apreenderam 16 tiras e 23 pedaços de maconha, 156 pinos de cocaína, 44 pedras de crack, 24 frascos de loló, quatro comprimidos de ecstasy, um aparelho celular e R$ 84 em dinheiro.

Os detidos foram encaminhados à 93ª DP. Após análise da autoridade policial, um jovem de 24 anos e outro de 20 foram autuados e permaneceram presos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Os demais responderão por posse de entorpecentes, conforme artigo 28 da mesma legislação.

Com informações de Tico Balanço / Foto: Divulgação