GMVR remove moto conduzida por inabilitado e recupera carro com registro de furto

Guardas municipais de Volta Redonda removeram no último sábado (dia 31) ao depósito público uma motocicleta que era conduzida por um condutor sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo ainda estava com a placa levantada, o que dificulta a identificação e pode ser um indicativo de uso irregular. No mesmo dia, os agentes recuperaram, com auxílio de câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), um veículo com registro de furto.

O primeiro caso aconteceu por volta das 9h30 na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, quando guardas municipais tiveram a atenção voltada para uma moto Yamaha MT03 preta que circulava pela via com a placa de identificação levantada, o que é considerado uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os agentes conseguiram abordar o condutor, que era inabilitado e possuía anotações criminais por roubo, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Diante das irregularidades, a motocicleta foi removida ao depósito público.

Recuperação de veículo com registro de furto

Em outra ação, por volta das 13h, um Renault Sandero, com registro de furto, foi recuperado por guardas municipais após ser localizado em uma rua do bairro Barreira Cravo, com auxílio de câmeras de monitoramento. O veículo era conduzido por um homem que alegou ter vendido o carro, mas o pegou de volta, com uso de uma chave reserva, após o comprador não honrar com as prestações conforme o combinado. Os guardas então conduziram o condutor e o veículo para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para averiguações e trâmites legais.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que essas ações demonstram o compromisso da Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda, em garantir a segurança da cidade.

“Parabenizo aos nossos guardas municipais e a todos os envolvidos nessas ocorrências. São casos que colocavam em risco a segurança pública e comprovam a eficácia de todo o sistema de segurança que temos hoje em Volta Redonda. A remoção da motocicleta conduzida por um inabilitado e a recuperação do veículo com registro de furto são exemplos da importância da integração e a otimização de recursos, com a atuação dos agentes nas ruas e as câmeras de monitoramento da Ordem Pública. Vamos seguir trabalhando para proteger a população e garantir a segurança pública de Volta Redonda”, disse Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.