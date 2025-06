TCE-RJ autua Procuradoria-Geral do Município de Volta Redonda por descumprimento de deliberação sobre Dívida Ativa

Volta Redonda está entre os dez municípios fluminenses notificados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) por descumprimento da Deliberação nº 343, de 13 de dezembro de 2023. A irregularidade refere-se à ausência de informações sobre o acompanhamento das medidas adotadas para a cobrança de valores imputados ao município, conforme exigido pelo artigo 10, parágrafo 4º da norma.

No dia 19 de maio, o prefeito Neto (PP) foi notificado e tem um prazo de 15 dias para apresentar manifestação e comprovar o atendimento da solicitação. A Corte de Contas exige que os dados referentes à Dívida Ativa sejam enviados regularmente, desde agosto de 2024, por meio do sistema E-TCE, no Módulo de Acompanhamento da Dívida Ativa.

O TCE-RJ forneceu ao município uma planilha detalhando as certidões de condenações emitidas pelo Plenário e exigiu a atualização do andamento das respectivas cobranças. Além disso, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) recebeu um manual de procedimentos, elaborado pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistema do TCE, com o objetivo de orientar o envio adequado dos dados.

Em ofício datado de 9 de maio, o procurador-geral do TCE-RJ, Nilton Cesar da Silva Flores, advertiu que o não cumprimento da determinação pode acarretar sérias sanções. Entre elas estão a comunicação ao Plenário da Corte, ofício ao Ministério Público para apuração de improbidade administrativa ou crime de responsabilidade, abertura de Tomada de Contas Especial e aplicação de multas, que podem chegar a 100% do valor do dano ao erário. A multa diária também está prevista, conforme a Súmula nº 14 da jurisprudência do TCE-RJ.

O procedimento começou a tramitar em 7 de abril e envolve, além de Volta Redonda, os municípios de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaocara, Macaé, Magé, Nilópolis, Paracambi, São Gonçalo e Saquarema.

Em Volta Redonda, o valor total da dívida da Prefeitura supera os R$ 365,3 mil, conforme dados de abril deste ano. A lista de credores inclui figuras históricas da política local, como o ex-prefeito Wanildo de Carvalho (1989-1993), que tinha cerca de R$ 128,2 mil a receber, e o ex-vice-prefeito Luiz Alberto Leite (entre 1986 e 1989), com R$ 9,5 mil em valores não pagos. Ambos já são falecidos. Outros nomes citados incluem Magna Almeida de Souza, Maria Zeli Zeza Abreu de Souza, Ricardo José Vicente Sesto, Valnei Bitencourt Saturno e Zeomar Tessaro.