PRF flagra homem viajando no compartimento de cargas de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, nesta terça-feira (dia 3), um homem de 38 anos viajando no compartimento de cargas de uma carreta na BR-116, na altura do KM 323, sentido Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, o jovem informou à PRF ser morador do Maranhão e que saiu do Rio de Janeiro, na baixada Fluminense, na carreta sem o conhecimento do motorista. O destino era a cidade de São Paulo, onde buscaria uma oportunidade de emprego.

Após conversa e orientação, eles foram liberados para seguir viagem de forma regular.