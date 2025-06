Procon de Barra Mansa alerta sobre tentativas de golpe a aposentados e pensionistas do INSS

O Procon de Barra Mansa – vinculado à Secretaria Municipal de Governo – está alertando os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que fiquem atentos quanto a tentativas de golpe com supostas promessas de ressarcimento de descontos indevidos.

De acordo com o coordenador do Procon, Felipe Goulart, golpistas têm enviado mensagens para beneficiários do INSS como se fossem funcionários do órgão de defesa do consumidor.

– Esses fraudadores entram em contato com os aposentados e pensionistas e dizem que podem resolver o problema deles, pedindo que enviem documentos e informações pessoais através do WhatsApp. O Procon não atua assim. A forma correta de solicitar a devolução dos valores devidos é pelo aplicativo ‘Meu INSS’ ou pelo telefone 135, de acordo com a previsão divulgada pelo órgão – explicou Felipe.

O coordenador aproveita para orientar os cidadãos que se depararem com situações nesse sentido. “Se você receber alguma mensagem com conteúdo suspeito e caráter oportunista, bloqueie o número imediatamente e denuncie ao Procon. Em Barra Mansa nós vamos sempre acompanhar de perto e o consumidor será sempre respeitado”, destacou.

O atendimento do Procon ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A unidade está localizada no pátio da Prefeitura, na Rua Oscar da Silva Marins, Centro. Os telefones para outras informações são: (24) 2106-3420 e 2106-3461.

Fotos: Chico de Assis