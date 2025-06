Operação: Polícia investiga lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho e mira esposa de MC Poze

A influenciadora digital Vivi Noronha, esposa do cantor MC Poze do Rodo, é alvo de uma operação deflagrada nesta terça-feira (dia 3) pela Polícia Civil do Rio, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro associado à cúpula do Comando Vermelho (CV). Segundo as autoridades, o esquema era operado por homem morto no último domingo (dia 1º). Ele era peça-chave na movimentação financeira do crime organizado.

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumprem mandados de busca no condomínio onde Vivi reside com o funkeiro, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Justiça concede habeas corpus a MC Poze do Rodo

O Tribunal de Justiça do Rio concedeu habeas corpus ao funkeiro MC Poze do Rodo, preso na última quinta-feira (dia 29) durante operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. O desembargador Peterson Barroso Simão apontou excessos na ação policial, como o uso de algemas e exposição midiática. Segundo ele, não há provas de que o artista estivesse com drogas ou armas. MC Poze terá que cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal à Justiça e proibição de contato com investigados ou membros do Comando Vermelho. Até o momento, ele não foi solto.

Foto: Reprodução/Instagram