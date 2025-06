Voltaço rescinde contrato com Bruno Santos

O Volta Redonda Futebol Clube comunicou oficialmente na segunda-feira (dia 2) a rescisão do contrato do atacante Bruno Santos. Bruno, de 28 anos, disputou 59 partidas, marcou 24 gols e conquistou os títulos da Série C do Campeonato Brasileiro, da Série A2 do Campeonato Carioca e da Copa Rio pelo Esquadrão de Aço.

É um jogador que está marcado na história do Volta Redonda.

O clube agradece ao atleta por todos os serviços prestados e deseja-lhe sucesso na continuidade da sua carreira.

Foto: Divulgação