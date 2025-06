Voltaço inicia preparação para enfrentar o Goiás pela Série B

O elenco do Voltaço realizou, nesta terça-feira (dia 3), treinamentos visando à partida contra o Goiás, no domingo (dia 11), às 16h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

Foram realizadas atividades na academia da sede do clube, em Volta Redonda, e treinamentos em campo reduzido no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube.

Na quarta-feira (dia 4), a equipe retorna ao CT Oscar Cardoso, onde seguirá com a preparação.

O lateral esquerdo Sanchez falou sobre a importância que teve a vitória sobre o América-MG para o grupo. “Essa vitória contra o América-MG foi importantíssima, pela situação em que nos encontrávamos na tabela. Conseguimos sair da zona de rebaixamento. Ainda não estamos com folga, mas só de sair já dá mais confiança”, disse o jogador, que valorizou o fato de o time ter uma semana cheia para se preparar para o jogo contra o Goiás.

“Acredito que esta semana vai ser muito importante, tanto para recuperar quem vem jogando há mais tempo e tem mais rodagem, quanto para nos prepararmos para o próximo jogo contra o Goiás, que é uma grande equipe e sabemos que será uma partida difícil”, completou o lateral.