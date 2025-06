CSN oferece mais de 200 oportunidades no Sul Fluminense

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com mais de 200 oportunidades abertas para profissionais e estudantes no Sul Fluminense. São cerca de 100 vagas de emprego na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, e em Porto Real, além de 110 vagas no seu Programa de Estágio, que também contempla o município de Resende.



As oportunidades de emprego são voltadas para as áreas de mecânica, elétrica, solda, produção, motoristas, operação de máquinas móveis, manutenção e segurança do trabalho. É necessário ter ensino médio completo, desejável ter experiência na função e disponibilidade para atuar nos turnos da empresa.

Plano de saúde e odontológico, vale-alimentação de R$ 1.090,26, cesta básica, refeição no local, previdência privada (CBS), abono de férias de 70% (acima do previsto na CLT), programas de bolsas de estudo, TotalPass, Wellhub, além de licenças maternidade e paternidade estendidas.

Para o Programa de Estágio, os estudantes de cursos superiores e técnicos podem se inscrever até o dia 6 de junho. As vagas são para as cidades de Volta Redonda, Porto Real e Resende, com jornada presencial.

Para os estudantes de cursos superiores existem vagas para Engenharias (todas as especialidades), Administração, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Nutrição, Direito, entre outros. Estudantes de cursos técnicos podem se inscrever nas vagas de Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Automação, Química, Logística, Meio Ambiente, entre outros.

Os benefícios para os estagiários vão de bolsa-auxílio, plano de saúde, restaurante no local, vale-transporte, seguro de vida, cesta de Natal, até aplicativos de academias como TotalPass e o Wellhub.



Os interessados devem se inscrever pelo site de oportunidades da empresa em www.csn.com.br/oportunidades.

A CSN é a maior empregadora formal de Volta Redonda, gerando mais de 20 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos. A Companhia também é responsável por mais de 60% da arrecadação tributária do município.

Foto: Divulgação