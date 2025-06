Equipes da Saúde promovem mutirão de doação de sangue para Hemonúcleo de Volta Redonda

As Equipes Multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde (Emulti) de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promovem na próxima semana um mutirão de doação de sangue em benefício do Núcleo de Hemoterapia do município, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB). A ação acontece de segunda-feira (dia 9) até quinta-feira (dia 12), com transporte gratuito para voluntários em 12 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs). O objetivo é, também, lembrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho.

A rota dos ônibus começa pelas unidades básicas dos bairros Volta Grande e Santo Agostinho, na segunda-feira, dia 9; segue pelas unidades do Mariana Torres, Verde Vale, Vila Brasília e Coqueiros, na terça-feira, dia 10; passa pelo Açude II, Açude I, Retiro 1 e Vila Mury, na quarta-feira, dia 11; e encerra a programação com Santa Rita do Zarur e Santa Cruz, na quinta-feira (12). O transporte grátis sai às 8h da primeira unidade de saúde da lista e vai em sequência até a última do dia. O ônibus fará o trajeto ida e volta com os doadores voluntários de cada bairro.

A responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, afirmou que a parceria com a Atenção Primária à Saúde do município é um marco no esforço para ampliar o número de doadores voluntários para o Banco de Sangue de Volta Redonda.

“Contar com a ajuda das equipes Emulti na divulgação da importância de se doar sangue, assim como explicando o processo, é um privilégio. Esses profissionais estão na porta de entrada da rede de saúde e têm contato direto com a população”, disse Cristina, reforçando que o transporte gratuito para facilitar o acesso de bairros mais distantes do HSJB também deve atrair mais doadores.

Comemorações avançam na semana seguinte

Ela acrescentou que as comemorações pelo Dia Mundial do Doador de Sangue seguem nos dias 16, 17 e 18 de junho, recebendo doadores voluntários da universidade Estácio em Volta Redonda. “Neste ano, estendemos a celebração pelo dia do doador com campanhas na semana que antecede e na seguinte à data”, contou Cristina.

Necessitam de doação de sangue bebês, crianças, adultos e idosos submetidos a procedimentos cirúrgicos, tratamento de câncer, vítimas de acidentes, gestantes em parto, ou acometidos por doenças que causam anemia ou que requerem transfusões regulares. Uma só doação salva até quatro vidas.

Quem pode doar?

Pessoas saudáveis, entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 kg. É importante estar bem de saúde no dia da doação, sem febre, gripe ou qualquer infecção. Não pode estar em jejum. É recomendado estar bem alimentado, com uma refeição leve, e evitar alimentos gordurosos. Também é bom estar hidratado, bebendo bastante água antes da doação.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista, faz as coletas de sangue entre 7h e 13h, de segunda à sexta-feira, exceto nos feriados. É necessário levar um documento de identidade com foto, para fazer o cadastro.

Foto: Secom/PMVR.