Tande Vieira participa de audiência da ANTT e apresenta propostas que transformarão a mobilidade de Resende

O prefeito de Resende, Tande Vieira, participou nesta terça-feira (04/06) da audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que discutiu com a sociedade civil atualizações no contrato com a concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da Via Dutra. Durante a reunião, o chefe do Executivo aproveitou a oportunidade para apresentar dois importantes pedidos que visam melhorar significativamente a mobilidade urbana do município pelos próximos 20 anos.

Entre os pleitos apresentados, está a construção da quinta ponte de acesso à cidade, uma das obras mais aguardadas pela população. Para viabilizar o projeto, foi solicitada à ANTT a criação de um novo viaduto ou túnel de acesso, na altura do km 314 da Rodovia Presidente Dutra.

Outro pedido importante feito pelo prefeito foi a antecipação da obra do viaduto do Acesso Oeste, previsto para o km 317 da rodovia. A proposta é encurtar os prazos de execução para que a população possa usufruir dos benefícios da nova estrutura o quanto antes.

“Estamos em diálogo constante com o Governo do Estado, com a ANTT e com o Ministério dos Transportes para tirar esses projetos do papel. São obras estruturantes que vão preparar Resende para o futuro, com mais mobilidade, segurança e desenvolvimento”, destacou o prefeito Tande Vieira.

As propostas reforçam o compromisso da atual gestão com o planejamento urbano e com o avanço responsável da cidade.