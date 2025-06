VR: Serviços da Secretaria de Fazenda podem ser solicitados pela internet

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), liberou nesta semana o acesso para a população realizar o serviço de peticionamento eletrônico para processos da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), por meio do Sistema Eletrônico de Informações do município (SEI/VR).

A iniciativa representa mais um passo importante na modernização da gestão pública municipal, permitindo que cidadãos e empresas protocolem documentos e solicitem serviços de forma totalmente digital, sem a necessidade de deslocamento ou uso de papel.

O cadastro para utilizar a ferramenta pode ser feito pela internet, através do site www.voltaredonda.rj.gov.br/sei/, onde também está disponível o passo a passo de como se cadastrar. Até sexta-feira (6), uma equipe da Seplag também está oferecendo apoio presencial no saguão da prefeitura, das 13h30 às 17h30, para auxiliar no cadastramento da população interessada em se cadastrar para utilizar o sistema. Esse atendimento presencial é voltado, principalmente, para aqueles que tiverem dificuldade de acesso à internet ou ao uso da plataforma.

“Nosso foco é a digitalização. Estamos com a equipe disponível nesta fase inicial para apoiar quem precisar, mas a expectativa é que a maioria dos cidadãos acesse o sistema de forma autônoma, pela internet. A plataforma foi desenvolvida para ser simples e acessível”, reforça a secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto.

Para marcar o início da nova etapa, a prefeitura recebeu a servidora Tatiane Bonifácio, da Secretaria de Estado de Transformação Digital, que participou da orientação e cadastramento dos primeiros usuários externos no sistema. A proposta é ampliar o acesso ao serviço digital e esclarecer dúvidas da população durante o período de implantação.

A secretária Cora Peixoto ressaltou os benefícios da nova ferramenta e agradeceu pelo suporte técnico recebido. “O peticionamento eletrônico é essencial para uma administração mais eficiente, transparente e segura. Ele permite que os cidadãos enviem petições iniciais e complementares, além de outros documentos, diretamente pela internet. Agradeço à Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), especialmente ao diretor-presidente Edvaldo Silva, pelo apoio decisivo para a implementação desta nova etapa.”

O secretário municipal de Fazenda, Vinícius Arbach, reforçou a importância da transformação digital. “Estamos focados em otimizar o atendimento ao contribuinte. Com o SEI/VR, será possível acessar e utilizar os serviços da Secretaria de Fazenda com muito mais agilidade, eliminando burocracias e facilitando a rotina, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas”, destacou.

