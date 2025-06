CCR RioSP oferece oportunidades de emprego na região de Paraty

A CCR RioSP, uma empresa Motiva, está contratando um(a) Técnico(a) de Manutenção e Equipamentos Sistemas, um(a) Motorista de veículo de Atendimento Pré-Hospitalar e um(a) Socorrista para trabalhar na unidade de Paraty.

Entre as atividades a serem desenvolvidas na Manutenção está prestar atuação corretiva e preventiva nos equipamentos das praças de pedágio, túneis e nos trechos da rodovia. Para ocupar a posição, o profissional precisa ter o ensino técnico completo em elétrica, eletrônica, automação e controle ou telecomunicação; carteira de habilitação categoria B e certificação NR-10. A jornada de trabalho é administrativa (segunda a sexta-feira).

Já para a posição de Motorista, o profissional irá conduzir o veículo de emergência e transportar as vítimas em segurança aos hospitais, auxiliar no atendimento e sinalizar o local do sinistro. Os requisitos são: ter CNH categoria D ou E; Ensino Médio Completo e Curso de condutor de veículos de emergência. O Socorrista deverá garantir o atendimento pré-hospitalar básico e sinalizar o local. Para executar a atividade é obrigatório ter Ensino Médio Completo.

A CCR RioSP oferece remuneração compatível com o mercado de trabalho e da região, além de um pacote de benefícios com: assistência médico-hospitalar; assistência Odontológica; seguro de vida; vale refeição ou alimentação; vale transporte ou estacionamento no local; previdência privada; licença estendida: maternidade 180 dias e paternidade 20 dias; auxílio creche; wellhub (gympass); day off aniversário (Folga) e PLR (Participação nos lucros ou resultados).

Profissionais interessados devem enviar o currículo pelo whatsApp (11) 95075-5399, indicando o nome da vaga e a cidade.

Sobre a Motiva: maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Trilhos e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e 16 mil colaboradores. A Companhia é responsável pela gestão e manutenção de 4.475 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em Trilhos, por meio da gestão de metrôs, trens e VLT, transporta anualmente 750 milhões de passageiros. Em Aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende aproximadamente 45 milhões de clientes anualmente. Foi a primeira empresa a abrir capital no Novo Mercado da B3 e compõe há 14 anos o hall de sustentabilidade da B3.

Foto: Divulgação/CCR RioSP