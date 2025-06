Família unida no crime: Mãe e quatro filhos são presos por furto em Resende

Policiais civis da 89ª DP de (Resende), sob a coordenação do delegado Michel Floroschk, prenderam na quarta-feira (dia 4), cinco pessoas de uma mesma família. De acordo com o delegado, por volta das 16h, sua equipe recebeu informação dando conta que um veículo, Honda City prata, alvo de investigação em um inquérito, estava circulando em Resende. Diante da informação, os agentes foram mobilizados e interceptaram o carro suspeito na pista auxiliar da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso.

No interior do mesmo estavam cinco pessoas, sendo uma mãe de 59 anos e seus quatro filhos, de 35, 30, 26 e 24 anos (sendo três mulheres). A família é oriunda da cidade de São João de Meriti-RJ e todos possuem anotações criminais.

Segundo o delegado Michel Floroschk, no interior do veículo foi encontrada vasta quantidade de mercadorias – como chocolates, roupas, e material de higiene. Foi constatado que o material havia sido furtado das Lojas Americanas, localizada no Resende Shopping. O gerente do estabelecimento compareceu na delegacia, onde reconheceu três suspeitas como autoras do furto. O valor total das mercadorias foi estimado em R$ 3.432,44 e a família foi presa em flagrante.

Com informações de Tico Balanço / Foto: Divulgação