Prefeitura de Barra Mansa inaugura Unidade de Saúde do bairro Roberto Silveira sexta-feira

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá inaugurar nesta sexta-feira (dia 6) a Unidade de Saúde da Família Sra. Aida Pimentel, situada na esquina das ruas Demerval Pimenta e Quinze de Novembro, no bairro Roberto Silveira.

O local contará com com sala de vacina, sala de curativos e procedimentos, consultórios para atendimento clínico geral e ginecológico, além de recepção e banheiro, oferecendo mais conforto, estrutura e dignidade no atendimento à população.

O evento de inauguração contará com a presença do prefeito Luiz Furlani e autoridades locais e será marcado por atrações culturais especiais, com apresentação do Grupo de Jazz do Projeto Música nas Escolas e show da cantora Mônica Silva.

