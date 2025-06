Caravana + Qualifica Rio impacta mais de 400 mulheres em Volta Redonda

A Caravana + Qualifica Rio, projeto pioneiro do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (IBRATEC) desenvolvido a partir de emenda parlamentar da deputada federal Dani Cunha (União), já contabiliza resultados expressivos na cidade de Volta Redonda em sua primeira parada da carreta do projeto.

Desde o início das atividades, no dia 26 de maio, mais de 400 mulheres foram impactadas diretamente, fortalecendo a missão do projeto de promover a autonomia financeira e o empoderamento feminino. A carreta do projeto fica na cidade até esta sexta-feira, dia 06 e segue para Barra Mansa na próxima segunda, dia 09/06.

A unidade móvel do projeto, instalada na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, segue oferecendo cursos gratuitos nas áreas de Maquiagem, Empreendedorismo, Técnicas de Trancista, Inclusão Digital e Empreendedorismo para Delivery — capacitações escolhidas estrategicamente por seu potencial de geração de renda imediata e acessível.

Para a presidente do Ibratec, Aline Félix, os números iniciais do projeto refletem bastante o potencial que o projeto tem de agir como ferramenta transformadora na vida das mulheres que fazem parte do público alvo dos cursos e ações ofertados.

“Tivemos uma primeira semana com saldo muito positivo de adesão às atividades. Mais de 80% das mulheres atendidas estão disponíveis no mercado de trabalho, em busca de uma oportunidade. Isso mostra que conseguimos atingir um público que precisa desse apoio para ser inserido no mercado de trabalho”, explicou Aline.

Segundo a idealizadora do projeto, apesar dos números parciais positivos, foi identificado um grande desafio de chegar a um público mais difícil, que é o de mulheres vítimas de violência. “O maior desafio é trazer para a carreta do projeto, as mulheres vítimas de violência. Percebemos que elas têm o interesse, realizam as inscrições para as atividades, mas muitas vezes por medo, receio e pela conjuntura do meio em que estão inseridas, muitas delas têm dificuldade de vir e realizar o curso efetivamente”, detalhou a presidente do Ibratec.

Números que inspiram

Números que inspiram

Até o momento, foram registradas 233 participantes da cidade de Volta Redonda





, consolidando o município como o maior polo de adesão no projeto até aqui. No total, 403 mulheres foram atendidas, incluindo participantes de cidades vizinhas como Barra Mansa (146) e Três Rios (18) .





Os cursos de Maquiagem (127 inscritas), Empreendedorismo (157) e Tranças (72) estão entre os mais procurados, evidenciando a busca por alternativas rápidas de geração de renda.





Além disso, a diversidade das participantes se reflete também nos bairros. Os maiores índices de adesão vêm dos bairros Retiro (27 participantes), Santo Agostinho (18) e Eucaliptal (12;;).

PRÓXIMA PARADA, BARRA MANSA

A segunda cidade a receber a carreta da Caravana + Qualifica Rio será Barra Mansa, também no Sul Fluminense. E a cidade vizinha ao primeiro município de parada da Caravana tem um simbolismo importante para a idealizadora do projeto. Aline Felix é de Barra Mansa e destaca que a cidade possui um público importante a ser impactado pelos atendimentos da carreta. Segundo dados da Firjan, a taxa de desemprego entre mulheres em Barra Mansa é 35% maior que entre homens. Além disso, segundo a presidente do Ibratec, o município possui alta demanda por capacitação nas áreas de beleza, serviços e vendas, especialmente em bairros como Vista Alegre, Vila Maria e Ano Bom.

“Eu sou de Barra Mansa, mãe atípica, mulher preta. Conheço muito a realidade da cidade. Hoje, mais de 60% das mulheres de Barra Mansa estão em relacionamento abusivo. Mais de 50% das famílias são chefiadas por mulheres. Meus primeiros trabalhos voluntários com mulheres foram na minha cidade. Pra mim, nada mais satisfatório do que levar esse projeto da caravana para lá, oferecendo formações com potencial de geração de renda imediata, o que impacta diretamente na redução de dependência financeira e vulnerabilidade emocional.”, destacou Aline.

A carreta da Caravana + Qualifica Rio ficará na cidade entre os dias 09 e 20 de junho, no Parque da Cidade, no Centro. As mulheres interessadas já podem se inscrever em um dos cursos realizados na carreta, como trancista, empreendedorismo, inclusão digital e maquiagem. As inscrições podem ser realizadas de forma online através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2tSVcb7dL3XkL9p02Yg-sddOTkFt11DOv3ZclsEWkWWtIcQ/viewform.

A CARAVANA + QUALIFICA RIO

O Caravana + Qualifica Rio é uma iniciativa que visa promover a autonomia econômica e o empoderamento de mulheres através da qualificação profissional e do empreendedorismo. Com foco especial em mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência, o projeto oferece formação técnica, apoio psicossocial e conexão com oportunidades de trabalho, contribuindo para a quebra de ciclos de dependência econômica e violência doméstica.

O projeto vai além da simples oferta de cursos profissionalizantes, adotando uma abordagem integrada que inclui capacitação técnica em áreas de alta empregabilidade, formação em empreendedorismo e gestão de negócios, inclusão digital e ferramentas tecnológicas, apoio psicossocial especializado e conexão direta com oportunidades de emprego formal através de parcerias com empresas locais

A iniciativa representa um investimento estratégico no desenvolvimento socioeconômico do estado. Estudos do Banco Mundial indicam que cada 1% de aumento na participação feminina no mercado de trabalho resulta em crescimento de 0,3% no PIB regional. Além disso, mulheres economicamente independentes têm 60% menos chances de retornar a relacionamentos abusivos, conforme pesquisas da ONU Mulheres.

O projeto atenderá mulheres a partir de 16 anos, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Após Volta Redonda, a Caravana seguirá para outros 23 municípios, permanecendo 15 dias em cada localidade, com meta de atendimento de 300 mulheres por município.

Além de Volta Redonda, o projeto seguirá para Barra Mansa, dando continuidade ao circuito que incluirá Três Rios, Paraíba do Sul, Japeri, Queimados, Itaguaí, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Guapimirim, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Cabo Frio, Búzios, Trajano de Moraes, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Fidélis, Italva, Itaperuna e Porciúncula.

