PRF detém falso policial e comparsa em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta sexta-feira (dia 6) uma dupla de criminosos, enquanto realizava fiscalização em frente à unidade operacional (UOP) no Caiçara, Serra das Arraras, em Piraí. A ação aconteceu no km 233 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Por volta de 3h30, policiais rodoviários federais realizavam fiscalizações de trânsito e durante um procedimento de abordagem, outro condutor estacionou o veículo à frente e se dirigiu à equipe PRF se identificando como policial, apresentando uma carteira funcional, trajado com camisa preta com logotipo característico da polícia judiciária e portava em sua cintura dois carregadores de pistola municiados.

Ao ser questionado sobre o motivo da apresentação, ele disse à equipe que trabalhava, junto ao amigo abordado, na escolta de veículos de carga.

Através de consultas aos sistemas informatizados das documentações pertinentes, verificou-se que ambos possuíam antecedentes criminais. Foi aprofundada a análise e vistoria nos veículos, sendo constatado que o homem não era policial e que seu veículo estava com adulteração nos sinais identificadores, se tratando de um clone. O carro original foi detectado e possuía um registro de roubo há cerca de 20 dias.

Em conversa, ambos informaram que saíram do Rio de Janeiro, no dia anterior, em direção a cidade de São Paulo, tendo lá recebido o automóvel clonado de uma terceira pessoa para realizarem o serviço de escolta de veículo de carga. A dupla disse que não sabia da procedência do veículo.

Foram apreendidos uma pistola Airsoft, dois carregadores de pistola, calibre.40., trinta munições de 40., um giroflex azul e uma camisa com logotipo policial.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia Civil.

Foto: Divulgação