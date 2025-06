Barra Mansa moderniza atendimento da UPA com novo aparelho de raio-X digital

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com o trabalho para modernização e agilidade no atendimento da saúde pública no município. Nesta sexta-feira, dia 6, foi realizada a troca do antigo aparelho de raio-X da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro, por um novo equipamento digital que promete dar celeridade ao fluxo dos atendimentos.

O novo equipamento já entrou em funcionamento e, segundo o médico responsável pela UPA, Dr. Ricardo Yuji Anami, os benefícios foram imediatos. “Antes, o aparelho demorava pelo menos um minuto para gerar a imagem. Agora, com o novo sistema digital, esse tempo caiu para apenas três segundos. Isso representa uma enorme diferença no nosso dia a dia, tanto para os profissionais quanto para os pacientes”, explicou o médico.

Além da agilidade na captação da imagem, o equipamento digital oferece maior precisão nos resultados e facilita a aplicação e análise por parte dos profissionais. A estimativa é que o tempo total de liberação dos exames seja reduzido em 95%, otimizando o diagnóstico e o início dos tratamentos.

Presente no momento da troca do equipamento, o prefeito Luiz Furlani destacou o compromisso da atual gestão com a melhoria contínua do atendimento na saúde pública. “Quando assumimos a administração, o tempo médio de espera nos dias de maior movimento chegava a quatro horas e cinco minutos. Hoje, com as mudanças estruturais que implementamos, já conseguimos reduzir esse tempo para menos de duas horas. E vamos seguir trabalhando para melhorar ainda mais”, afirmou.

Furlani também destacou que a redução do tempo de espera não significa pressão sobre os profissionais para que realizem atendimentos mais rápidos, e sim uma série de melhorias na infraestrutura que tornam os processos mais ágeis e eficientes.

– Venho acompanhando de perto o dia a dia da UPA e nesse início de gestão já entregamos dois novos consultórios, ampliamos a equipe médica com mais dois clínicos e um pediatra, e reorganizamos a sala de medicação, que agora tem espaços separados para homens e mulheres. Tudo isso contribui para que o atendimento tenha um fluxo, com mais respeito e dignidade para a nossa população – concluiu o prefeito.

