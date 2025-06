Moradores denunciam mortes suspeitas de gatos no bairro Volta Grande IV

Moradores do bairro Volta Grande IV, em Volta Redonda, denunciaram a ocorrência de mortes suspeitas de gatos nas proximidades da Rua 1043, Bloco 180. Pelo menos três felinos foram encontrados mortos nos últimos dias, sendo um deles dentro de uma sacola plástica e outros dois em uma praça próxima.

As suspeitas sobre as causas das mortes circulam entre vizinhos por meio de áudios em grupos de mensagens. Alguns relatos apontam para possíveis ataques de cães, enquanto outros sugerem envenenamento com substâncias como o popularmente conhecido “chumbinho”. Em um dos áudios, uma moradora admite que sua cadela matou um gato dentro do quintal de sua casa e menciona ainda que outro morador teria dado veneno ao animal.

“Uns falam que foi o cachorro, outros falam que foi chumbinho”, comenta um dos moradores em áudio. A situação tem gerado preocupação entre os vizinhos, que relatam a presença constante de gatos no final da rua e a circulação de cães, incluindo raças como pitbull, sem coleira nem focinheira.

Apesar das denúncias informais, até o momento não há confirmação sobre os responsáveis pelos casos ou as causas exatas das mortes. Moradores relatam que estão tentando levantar mais informações sobre os acontecimentos, mas enfrentam dificuldades devido ao silêncio de parte da comunidade.

Crime

Vale lembrar que, no Brasil, a prática de maus-tratos a animais é crime, conforme estabelece a Lei 14.064/2020, que alterou a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). Matar gatos ou cães pode acarretar pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda de animais. Se houver agravantes, como crueldade excessiva ou morte por envenenamento, a pena pode ser aumentada em um terço.

Em Volta Redonda, denúncias de maus-tratos podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil), 127 (Ministério Público) ou pelo serviço 156 da prefeitura.