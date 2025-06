Dois homens com mandados de prisão em aberto são detidos durante patrulhamento em Barra Mansa

Durante uma operação de rotina na manhã deste domingo (dia 8), policiais militares do 28º BPM detiveram dois homens foragidos da Justiça no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. A ação ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades da Vila Delgado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam patrulhamento intensificado na região, considerada área crítica devido ao histórico de tráfico de drogas, quando identificaram dois suspeitos em atitude considerada suspeita. Após abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a dupla. No entanto, ao consultar o sistema de segurança, os policiais constataram que ambos possuíam mandados de prisão em aberto.

Um dos homens, de 32 anos, era procurado por roubo. O outro, de 30, tinha mandado expedido por tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia, onde os mandados foram confirmados. Eles permaneceram presos.

A ação faz parte de uma estratégia do comando do batalhão para reprimir a criminalidade e reforçar o policiamento em áreas com maior incidência de delitos.